Fourmagnac Fourmagnac Fourmagnac, Lot Printemps des Poètes à Fourmagnac Fourmagnac Fourmagnac Catégories d’évènement: Fourmagnac

Lot

Printemps des Poètes à Fourmagnac Fourmagnac, 10 octobre 2021, Fourmagnac. Printemps des Poètes à Fourmagnac 2021-10-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-10

Fourmagnac Lot Fourmagnac Salle de vie associative à Fourmagnac, rencontre avec Gérard Cartier, lectures de Noëlle Miral Du 07 au 10 Octobre 2021, Les Nuits & les Jours de Querbes proposent la 9ème édition du Printemps des poètes en Lot et Aveyron : deux poètes invités rencontreront leurs lecteurs dans les écoles, collèges, lycées, médiathèques, Musée ou salle municipale, sur tout le territoire, du nord au sud, de l’est à l’ouest.

Avec tous les partenaires du Printemps, nous affirmerons que la poésie est bien vivante parmi nous !

(seule les activités prévues avec les scolaires seront maintenues) +33 5 65 64 81 48 Salle de vie associative à Fourmagnac, rencontre avec Gérard Cartier, lectures de Noëlle Miral @querbes dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fourmagnac, Lot Autres Lieu Fourmagnac Adresse Ville Fourmagnac lieuville 44.66148#1.97914