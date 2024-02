Printemps des Poètes à Figeac Rencontre avec Samira Negrouche place champollion Figeac, dimanche 10 mars 2024.

À l’occasion du Printemps des poètes, le musée s’associe aux Nuits & les Jours de Querbes pour accueillir Samira Negrouche et vous invite à une rencontre-lecture qui sera suivie d’un moment convivial.

Née à Alger, où elle réside toujours, médecin de formation, Samira Negrouche a choisi de se consacrer à l’écriture.

Poète, auteur et traductrice, elle est sensible aux frontières qu’elles soient physiques, symboliques ou linguistiques. Ses poèmes l’ont révélée internationalement mais son travail, souvent interdisciplinaire, peut prendre des formes diverses. Elle participe à la création de livres d’artistes, écrit des textes pour le théâtre et organise des rencontres artistiques et littéraires en Algérie.

Cette rencontre nous offrira l’opportunité de découvrir son œuvre, d’entendre sa poésie et d’échanger avec elle.

En partenariat avec Les Nuits et les Jours de Querbes

Rencontre suivie d’un apéritif offert. EUR.

Début : 2024-03-10 11:00:00

fin : 2024-03-10

place champollion Musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie

