Printemps des poètes 2024 Musique & Poésie en Guadeloupe et au-delà… Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

Conférence / table ronde / performances poétiques et musicales

Cette manifestation entend questionner les relations intimes qui unissent la poésie, la musique et le slam.

Cette manifestation prolonge l’essai paru fin 2023 Musique et littérature en Guadeloupe , de Nicolas Darbon et Armelle Babin.



Elle entend questionner les relations intimes qui unissent la poésie, la musique et le slam. Quelles sonorités du monde guadeloupéen s’insinuent dans les liens étroits qui unissent l’oralité et l’écriture ? Musiciens et poètes ne cherchent-ils pas une forme d’universalité qui transcende les racines géographiques ? En quoi les démarches du musicien, de la slameuse et du poète entrent-elles en connexion ?

Après une présentation d’un poème de Saint-John Perse mis en musique, le poète Daniel Maximin, la poétesse et slameuse Dory Sélèsprika ainsi que le compositeur Alain Berlaud dialogueront et nous offriront des moments de performance artistique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fondationsaintjohnperse@orange.fr

