Printemps des poétes 2024 Châteaulin, samedi 17 février 2024.

Printemps des poétes 2024 Châteaulin Finistère

La bibliothèque municipale propose un concours de poésie avec comme thématique « La grâce en Haïku » pour les adultes et « Haïku » pour les moins de 18 ans.

Du 17 février au 4 mars 2024, les poètes et apprentis poètes peuvent rédiger un poème sous la forme d’un haïku (poème classique japonais de dix-sept syllabes réparties en trois vers), sur le support et selon la technique de votre choix (galet peint, broderie sur tissu, …). À noter que la réalisation ne doit pas excéder 30x30x30 cm.

• Trois poèmes seront sélectionnés dans chacune des catégories et les lauréats seront récompensés par un prix.

• Les œuvres seront jugées par un jury sur le respect du thème et leur qualité littéraire.

• Les poèmes sélectionnés seront exposés à la bibliothèque municipale du 6 au 26 mars 2024.

• La remise des prix, attribués aux trois meilleurs poèmes de chaque catégorie, a lieu le samedi 30 mars 2024 à 10h30.

• Les poèmes primés sont mis en ligne la semaine suivante sur le portail informatique de la bibliothèque.

Pour participer, il suffit de déposer vos poèmes pour le 4 mars 2024 au plus tard à la bibliothèque municipale par mail à contact-bibliotheque@chateaulin.fr ou en format papier au 7, quai Robert Alba. Dans le cas où le poème prend la forme d’un objet en trois dimensions, il doit être déposé à la bibliothèque, les photos ne sont pas acceptées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-04

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne contact-bibliotheque@chateaulin.fr

L’événement Printemps des poétes 2024 Châteaulin a été mis à jour le 2024-02-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE