Printemps des poètes 2023 Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Catégories d’Évènement: Beuzec-Cap-Sizun

Finistère

Printemps des poètes 2023, 18 mars 2023, Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun. Printemps des poètes 2023 Maison-Phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

2023-03-18 – 2023-03-18 Beuzec-Cap-Sizun

Finistère Beuzec-Cap-Sizun À l’occasion du Printemps des Poètes, l’association de la Maison-Phare du Millier invite le poète Charles Pennequin et la conteuse Yannick Collo’ch.

La performance poétique sera suivie d’une soirée contes. Le thème de ce 25eme Printemps des Poètes interroge la question des Frontières, un sujet qui invite à penser l’au-delà des frontières, des séparations vers un monde sinon meilleur du moins plus tolérant. kerong.cornet@gmail.com +33 6 31 74 75 37 Beuzec-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Beuzec-Cap-Sizun, Finistère Autres Lieu Beuzec-Cap-Sizun Adresse Maison-Phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère Ville Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun lieuville Beuzec-Cap-Sizun Departement Finistère

Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuzec-cap-sizun beuzec-cap-sizun/

Printemps des poètes 2023 2023-03-18 was last modified: by Printemps des poètes 2023 Beuzec-Cap-Sizun 18 mars 2023 Beuzec-Cap-Sizun finistère Maison-Phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Finistère