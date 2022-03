Printemps des poètes 2022 Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Printemps des poètes 2022 Ploudalmézeau, 26 mars 2022, Ploudalmézeau. Printemps des poètes 2022 L’Arcadie centre culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 17:00:00 L’Arcadie centre culturel 13 rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Samedi 26 mars: présentation du printemps des poètes

Poèmes et musiques “l’Éphémère” en lien avec la mer. Les professeurs et les élèves de l’école de musique de l’Iroise accompagneront les poètes. Lectures, musique, stands auteurs, exposition de 14h30 à 17h.

Du 26 mars au 30 avril 22

Exposition de peintures “NIL” l’Ephémère aux horaires d’ouverture du Centre Culturel l’Arcadie accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com +33 2 98 48 00 38 Samedi 26 mars: présentation du printemps des poètes

Poèmes et musiques “l’Éphémère” en lien avec la mer. Les professeurs et les élèves de l’école de musique de l’Iroise accompagneront les poètes. Lectures, musique, stands auteurs, exposition de 14h30 à 17h.

Du 26 mars au 30 avril 22

Exposition de peintures “NIL” l’Ephémère aux horaires d’ouverture du Centre Culturel l’Arcadie L’Arcadie centre culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse L'Arcadie centre culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ville Ploudalmézeau lieuville L'Arcadie centre culturel 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Printemps des poètes 2022 Ploudalmézeau 2022-03-26 was last modified: by Printemps des poètes 2022 Ploudalmézeau Ploudalmézeau 26 mars 2022 finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère