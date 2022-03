Printemps des Poètes 2022 : HAVRES Le Havre, 30 avril 2022, Le Havre.

Printemps des Poètes 2022 : HAVRES Le Havre

2022-04-30 19:30:00 – 2022-04-30

Le Havre Seine-Maritime

Trois concerts de lancement en mars et avril pour présenter quinze compositions originales.

Installé au Havre depuis tout juste un an, l’auteur-compositeur-interprète, Grégoire Théry, a choisi le Printemps des Poètes 2022 pour dévoiler au public son projet solo HAVRES. Au programme, trois premiers concerts en mars et en avril (d’autres suivront), afin de présenter un répertoire entièrement original de chansons, poèmes chantés et slam.

L’édition 2022 du Printemps des Poètes se tient du 12 au 28 mars 2022 et a pour thème : l’Éphémère. HAVRES a choisi de réinterpréter et « maritimiser » le thème de l’année en proposant des concerts poétiques sur “L’Effet mer”. Cette démarche a visiblement plu au Printemps des Poètes qui a retenu les concerts “L’Effet mer” dans son agenda national 2022.

Si Grégoire a choisi ce cadre poétique pour présenter ses chansons, c’est parce que son projet solo HAVRES est né sur les scènes ouvertes de poésie et de slam de la région. Il appartient en effet à un collectif informel de poètes.se.s et slameur.ses qui se réunissent plusieurs fois par mois à La Causerie (Le Havre), au Bistrot (Le Havre), mais aussi à la galerie Incarnato (Le Havre), aux Yeux d’Elsa (Le Havre) ou encore au Bar Zoo (Fécamp). Il a aussi été invité à présenter ses poèmes et chansons lors d’une scène ouverte à La Factorie – Maison de la poésie de Normandie (Val de Reuil).

Un recueil original de poésie « augmentée » (à lire, écouter et voir) en quête d’éditeur ! En décembre 2021, Grégoire a rassemblé douze poèmes chantés, chansons et slam originaux dans un recueil intitulé ” HAVRES, Des mots comme des abris “, organisé en quatre chapitres : L’effet mer, Motion et émotions, Adelphité, Sans filtre.

Le samedi 30 avril à 19h30, à La Causerie au Havre.

https://www.printempsdespoetes.com/L-effet-mer-concert-poetique-de-HAVRES

Le Havre

