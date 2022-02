Printemps des poètes 2022 à l’AMI Le Malesherbois, 13 mars 2022, Le Malesherbois.

Printemps des poètes 2022 à l’AMI Le Malesherbois

2022-03-13 15:00:00 – 2022-03-13 17:00:00

Le Malesherbois Loiret

5 EUR Pour le Printemps des Poètes, un après-midi sous le signe de la rêverie à l’AMI…

Un spectacle au nom évocateur proposé par la compagnie orléanaise Ouvem’Azulis. François Rascal, artiste pluriel, se consacre ici à ses premières amours, la chanson. Des musiques de sa composition, empreintes de jazz et de musiques populaires, invitant au voyage… Il joue parfois du oud, sorte de luth traditionnel oriental.. Les paroles sont parfois de sa plume, plus souvent de quelques amis poètes; et Régis Savigny, musicien virtuose l’accompagne à la guitare électrique. Un bel équilibre entre délice des notes et plaisir des mots…

Cet événement sera suivi d’une rencontre avec Pascale Bouhénic, auteure de 76 façons d’entrer et lauréate du prix spécial du jury “Malesherbes, le libraire du roi”

Un spectacle musical et poétique…

info@a-mi.fr +33 2 38 33 22 67 http://a-mi.fr/

Le Malesherbois

