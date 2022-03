Printemps des poètes 19e édition – Rencontre lecture Amandine Marembert Celles-sur-Belle, 11 mars 2022, Celles-sur-Belle.

EUR Semaines poétiques Celloises 2022

19e édition

Rencontre lecture avec Amandine Marembert, poète

Vendredi 11 mars à 20h30 à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Amandine Marembert, marraine de nos Semaines Poétiques 2022, vit à Montluçon où elle enseigne le français;

Elle a publié plus d’une trentaine de livres ou recueils, aime associer poésie et art plastique, a été lauréate de plusieurs prix de poésie et anime depuis 1998 la revue et les éditions Contre-allées avec Romain Fustier.

Luce Guilbaud, dans l’introduction de Renouées, leur livre commun,évoque cette “sœur de cœur dans le rouge qui bat”. Et un cœur bat dans cette écriture, on y sent palpiter un quotidien et une humanité qui sont aussi les nôtres.

