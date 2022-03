Printemps des poètes 19e édition – Performance poétique “Le Gars” Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

19e édition Performance poétique : Le gars

Jeudi 17 mars à 20h30 à l’abbaye royale de Celles-sur-Belle Avec Marie-Claire Vilard comédienne Le Gars est un spectacle créé par la compagnie La Terre qi penche à partir d’un récit de Marina Tsvetaïeva, grande poète Russe, exilée en France après la révolution d’octobre 1917

Dans le Gars, écrit d'abord en russe puis traduit en français par la poète, Marina Tsvetaïeva s'inspire du conte d'Afanassiev le Vampire, pour raconter l'histoire de Maroussier, tombée follement amoureuse de celui avec qui elle a dansé toute la nuit, au pont d'y sacrifier ses proches et son âme.

Le Gars est un spectacle créé par la compagnie La Terre qi penche à partir d'un récit de Marina Tsvetaïeva, grande poète Russe, exilée en France après la révolution d'octobre 1917

Dans le Gars, écrit d'abord en russe puis traduit en français par la poète, Marina Tsvetaïeva s'inspire du conte d'Afanassiev le Vampire, pour raconter l'histoire de Maroussier, tombée follement amoureuse de celui avec qui elle a dansé toute la nuit, au pont d'y sacrifier ses proches et son âme.

