2022-03-11 – 2022-03-26

19e édition Du 11 au 26 mars Des poèmes seront installés dans la ville ainsi qu’à Verrines, Montigné, et Saint-Médard. Exposition de poèmes d’enfants et d’adolescents Facteur de poésie : Comme l’an dernier, les élèves qui le désirent pourront mettre dans les boîtes aux lettres proches de leurs domiciles, les poèmes écrits en classe avec leurs enseignants Samedi 26 mars de 10h30 à 12h salle Robert Dalban : Remise des prix de poésie

