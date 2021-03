Printemps des poètes 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer, 13 mars 2021-13 mars 2021, Batz sur mer.

Printemps des poètes

du samedi 13 mars au dimanche 11 avril à 11 rue de la plage 44740 Batz sur mer

**Printemps des poètes**

Quand : Du 13 mars au 11 avril à Batz-sur-Mer

Où : à la Médiathèque et à la librairie la Gède aux livres

**Concours de poésie « La Gède d’Or »**

Thème national du « Désir »

3 catégories d’âge pour les participants • Adulte / • Adolescent (moins de 18 ans) / • Enfants

Le texte doit être manuscrit (en vers ou non), poétique, librement illustré ou non, sur une feuille de format A4 et déposé dans une enveloppe où devront apparaître lisiblement le nom, prénom catégorie d’âge.



Envoi par email à : [mediatheque@mairie-batzsurmer.fr](mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr) ou [lagedeauxlivres@gmail.com](mailto:lagedeauxlivres@gmail.com)

Ou dépôt au format papier, jusqu’au samedi 10 avril à la librairie La Gède aux livres, 22 rue Jean XXIII ou dans l’urne mise à la disposition des participants à la médiathèque, 11 rue de la Plage.



Bonne chance et à vos stylos !



**Autour du concours**

Durant toute la durée du Printemps des Poètes et jusqu’à la fin du concours de poésie, la médiathèque proposera une sélection thématique d’ouvrage de poésie, venez les découvrir !

Les poèmes reçus durant le concours seront ensuite exposés à la médiathèque ainsi qu’à la librairie.

Public

11 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



