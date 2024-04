Printemps des plantes Wingen, dimanche 28 avril 2024.

Printemps des plantes Wingen Bas-Rhin

Marché, exposition de tracteurs anciens, découverte de l’exposition et du jardin de Sœur Bernardine, visites guidées sur la thématique des plantes médicinales et gustatives ainsi que la découverte de la forêt du Boesch.

Au Printemps des plantes, découvrez le pouvoir des plantes. La commune de Wingen organise une manifestation « écoresponsable ». Vous y trouverez un marché avec une quarantaine d’exposants triés sur le volet, une exposition de tracteurs anciens, la découverte de l’exposition et du jardin de Sœur Bernardine la « Pharmacienne du bon Dieu », des visites guidées sur la thématique des plantes médicinales et gustatives ainsi que la découverte de la forêt du Boesch « Un sanctuaire de nature ». 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est mairie@wingen.fr

