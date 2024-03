Printemps des plantes Parc de la mairie Castanet-Tolosan, dimanche 17 mars 2024.

Printemps des plantes Marché des plantes rares et de collection Dimanche 17 mars, 10h00 Parc de la mairie Entrée libre

Programme complet

Dimanche 17 mars, le parc de la Mairie se parera de ses couleurs les plus bigarrées ! L’occasion pour chacun·e de découvrir toutes sortes de plantes, de participer à de nombreux ateliers et de devenir incollables sur les fleurs. Une manifestation organisée par la Ville et l’association Sève de Cocagne.

Parc de la mairie Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie