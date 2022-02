Printemps des pelotes Kutzenhausen, 18 mars 2022, Kutzenhausen.

Printemps des pelotes Kutzenhausen

2022-03-18 10:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Cette 6ème édition du Printemps des pelotes vous présentera la laine dans tous ses états, des fils à tricoter aux produits finis. À côté des expositions mises en place dans la Maison Rurale, une cinquantaine de producteurs, créateurs et revendeurs proposent pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot et accessoires de mode. Si les conditions sanitaires le permettent, concours de tricot, défilé de mode, animations et ateliers divers seront organisés tant à la Maison Rurale qu’à la salle polyvalente.

Cette 6ème édition vous présentera la laine dans tous ses états, des fils à tricoter aux produits finis. À côté des expositions mises en place dans la Maison Rurale, une cinquantaine de producteurs, créateurs et revendeurs proposent pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot et accessoires de mode.

+33 3 88 80 53 00

Cette 6ème édition du Printemps des pelotes vous présentera la laine dans tous ses états, des fils à tricoter aux produits finis. À côté des expositions mises en place dans la Maison Rurale, une cinquantaine de producteurs, créateurs et revendeurs proposent pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot et accessoires de mode. Si les conditions sanitaires le permettent, concours de tricot, défilé de mode, animations et ateliers divers seront organisés tant à la Maison Rurale qu’à la salle polyvalente.

Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte