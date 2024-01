Printemps des pelotes Kutzenhausen, vendredi 15 mars 2024.

Printemps des pelotes Kutzenhausen Bas-Rhin

Salon de la laine et du printemps. Ventes, expositions, créations et défilé animeront ces journées dédiées à la laine.

Une soixantaine d’exposants participeront à ce 8ème Printemps des Pelotes pour enchanter votre quotidien avec leurs dernières créations. Des éleveurs-producteurs de laine de mouton, de chèvre, de lama, originaires de plusieurs régions françaises, d’Allemagne et de Belgique, proposent leurs productions aux doux noms d’angora, alpaga, cachemire, mohair… Des créateurs et des revendeurs présentent écheveaux et pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot, vêtements ’’femmes et enfants ‘’, accessoires de mode… D’autres experts du fil et de l’aiguille conseillent et partagent leur savoir-faire dans le cadre de leurs démonstrations de filage de laine, de tissage au peigne, de tricot, de crochet, de feutrage… Des expositions d’artistes et d’artisans animeront cette manifestation également dédiée au renouveau printanier avec de la décoration pascale et quelques produits du terroir.

Programme complet téléchargeable sur www.maison-rurale.fr EUR.

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00



L’événement Printemps des pelotes Kutzenhausen a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de l’Alsace Verte