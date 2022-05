PRINTEMPS DES ORGUES – VA PENSIERO ! Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

PRINTEMPS DES ORGUES – VA PENSIERO ! Cholet, 10 mai 2022, Cholet. PRINTEMPS DES ORGUES – VA PENSIERO ! Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet

2022-05-10 – 2022-05-10 Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar

Cholet Maine-et-Loire Au programme, les Grands choeurs d’opéras :

Rossini : La Gazza ladra (ouverture), La regata Veneziana

Respighi : Suite en Sol majeur pour orgue et cordes

Verdi : Choeurs de Nabucco, La Traviata, Macbeth, I Lombardi, Il Trovatore acspo@wanadoo.fr +33 2 41 69 26 60 Au programme, les Grands choeurs d’opéras :

Rossini : La Gazza ladra (ouverture), La regata Veneziana

Respighi : Suite en Sol majeur pour orgue et cordes

Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet

