**De 14h00 à 18h00** **STAGES DE MUSIQUE ET DANSE – RÉPERTOIRES GASCOGNE & VENDÉE** **Stages répertoire GASCOGNE** Accordéon diato – Mickaël Vidal Violon – Camille Raibaud Chant – Joan-Luc Madier Danse – Dany Madier-Dauba Musicien d’atelier danse Marc Castanet à l’accordéon **Stages répertoire VENDÉE** Accordéon diato – Michaël AugerViolon – Maxime ChevrierVielle à roue – Sylvain LegayVeuze confirmé – Thierry GuénalVeuze débutant – Frédéric MartineauDanse – Gaëlle DruardMusicien d’atelier – J-F Rambaud au violon**20h00** *Possibilité de repas sur place (12 €) ou d’apporter son pique-nique* **A partir de 21h00** **BAL FOLK avec *Trio Auger-Chevrier-Michaud, Duo MadierS et Duo Raibaud / Vidal*, Big Band Trad’ de Vendée**Renseignements (programmation, inscriptions, tarifs…) :ecole.musiquetrad85@gmail.com / 06 86 13 75 83www.ecolemusiquetradvendee.frVous pouvez vous inscrire en ligne pour le stage de musique et danse et/ou au bal directement sur la page dédiée d’Hello Asso : *source : événement [Printemps des Musiques Trad’ 2022](https://agendatrad.org/e/36297) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Big Band Trad de Vendée, Duo MadierS, Duo Raibaud / Vidal et Trio Auger-Chevrier-Michaud Rue Henri de la Rochejacquelin,Le Boupère (85) Rue Henri de la Rochejacquelin, 85510 Le Boupère, France

