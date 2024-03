PRINTEMPS DES MOTS Bruyères, jeudi 11 avril 2024.

Le Printemps des Mots est un festival jeunesse exceptionnel ! Quatre salles pour accueillir une vingtaine de spectacles de toutes les couleurs, un coin buvette et restauration, un spectacle déambulatoire déjanté, des livres jeunesse en wagon et des canapés moelleux, deux apéro-concert pour terminer en beauté par des spectacles participatifs.

Bref l’endroit idéal pour un super moment en famille !

L’ensemble du programme est à découvrir sur le site du festival www.printempsdesmots.fr

Entrée libre, sauf les spectacles du vendredi et samedi soir.

Billetterie à l’Office de Tourisme et en ligne https://boutique.tourisme-bruyeres.com/printemps-des-motsTout public

0 EUR.

place jean-jaurès

Bruyères 88600 Vosges Grand Est

