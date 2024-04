Printemps des Monuments à Coucy-le-Château Coucy-le-Château-Auffrique, samedi 25 mai 2024.

Printemps des Monuments à Coucy-le-Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

PRINTEMPS DES MONUMENTS

Pantathlon samedi 25 mai de 10h à 13h et de 14h à 17h.

LE SPORT À L’HONNEUR

Cinq animations sportives qui nous rappelle l’origine de disciplines encore bien connues aujourd’hui.

Cascades et acrobaties, combats à mains nues et à l’épée, tir à l’arc et même parcours d’entrainement intensif…

Une journée exceptionnelle d’initiations et de spectacles-flash pour toute la famille !

Sans supplément au droit d’entrée

À partir de 6 ans 77 7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 13:00:00

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France

L’événement Printemps des Monuments à Coucy-le-Château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2024-04-05 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard