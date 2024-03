Printemps des Maranges Cheilly-lès-Maranges, samedi 30 mars 2024.

Printemps des Maranges Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire

Entre rivières, vallons et collines, du confluent de la Cozanne à la montagne des Trois Croix, s’étagent les trois villages des Maranges Sampigny-les-Maranges, Dezize-les-Maranges et Cheilly-les-Maranges.

Chacun de ces trois villages bénéficie de l’appellation Maranges depuis 1989 et appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015.

L’édition 2024 du « Côté des Maranges » se déroulera sur la commune de Cheilly-lès-Maranges. 24 viticulteurs vous accueillent. Dégustations, animations, restaurations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Place de la Mairie

Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Printemps des Maranges Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2024-03-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I