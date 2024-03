Printemps des femmes et des filles Soirée-débat Cyber-harcèlement Espace Jeunes La Rencontre Fougères, mercredi 6 mars 2024.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Droits des Femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle. Aujourd’hui, c’est une journée d’actions et de manifestations à travers le monde pour dresser le bilan de la situation des femmes et faire avancer les combats pour l’égalité hommes-femmes.

Les filles sont particulièrement victimes de cyber-harcèlement, surtout lorsqu’elles militent sur les réseaux sociaux attaques verbales visant leur apparence physique, leur sexualité… ce qui peut affecter profondément leur santé mentale et physique, avec des conséquences psychologiques très graves détresse émotionnelle, dépression, anxiété, baisse de l’estime de soi, pensées suicidaires etc. Ce climat hostile pour les filles et les jeunes femmes les conduisent à penser qu’elles n’ont pas leur place sur Internet et que leur voix vaut moins que celles des garçons. Or, l’accès à Internet est un levier essentiel pour trouver des réponses à leurs questions, connaître et défendre leurs droits, et agir en réseau. Luttons pour des espaces 2.0 sûrs, responsables et inclusifs… jusqu’à l’égalité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06 22:00:00

Espace Jeunes La Rencontre 38 Avenue de Normandie

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

