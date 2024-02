Printemps des femmes et des filles Projection Roller derby Médiathèque La Clairière Fougères, samedi 9 mars 2024.

Printemps des femmes et des filles Projection Roller derby Médiathèque La Clairière Fougères Ille-et-Vilaine

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Droits des Femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle. Aujourd’hui, c’est une journée d’actions et de manifestations à travers le monde pour dresser le bilan de la situation des femmes et faire avancer les combats pour l’égalité hommes-femmes.

Cette Journée internationale des droits des femmes est toujours d’une grande actualité et le Printemps des Femmes et des Filles à Fougères propose un programme engagé et diversifié, adapté à tous les publics. Autour du thème Toutes différentes, toutes ensemble , découvrez toutes les animations, expositions, discussions programmées pour réfléchir sur la condition des femmes.

Projection d’un film surprise sur l’univers du roller derby suivi d’une discussion avec Élise, coach de roller derby. On vous dira tout sur ce sport résolument féministe et inclusif ! À partir de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Médiathèque La Clairière 2 Esplanade des Chaussonnières

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne a.bailleul@fougeres.fr

L’événement Printemps des femmes et des filles Projection Roller derby Fougères a été mis à jour le 2024-02-22 par OT FOUGERES