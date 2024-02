Printemps des femmes et des filles Projection »Je m’appelle Bagdad » Esplanade des Chaussonnières Fougères, samedi 16 mars 2024.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Droits des Femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle. Cette Journée internationale des droits des femmes est toujours d’une grande actualité et le Printemps des Femmes et des Filles à Fougères propose un programme engagé et diversifié, adapté à tous les publics.

Avec des intervenant·e·s de l’association rennaise Ride Like Share qui travaille à l’inclusivité des genres et des handicaps dans la pratique du skateboard. Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit dans un quartier populaire de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un groupe d’amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l’entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l’ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement.

Réalisation Canu Alves de Sauza. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16 19:30:00

Esplanade des Chaussonnières Cinéma Le Club

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne a.bailleul@fougeres.fr

