Printemps des femmes et des filles Initiation au rugby pour les filles Espace Jeunes La Rencontre Fougères, mercredi 6 mars 2024.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Droits des Femmes trouve son origine dans les luttes ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle. Aujourd’hui, c’est une journée d’actions et de manifestations à travers le monde pour dresser le bilan de la situation des femmes et faire avancer les combats pour l’égalité hommes-femmes.

Le service jeunesse du Centre Social Familles Actives propose aux jeunes filles de s’initier au Rugby avec le Rugby Club du Pays de Fougères. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 13:30:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Espace Jeunes La Rencontre 38 Avenue de Normandie

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

