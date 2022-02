Printemps des femmes et de la solidarité Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Printemps des femmes et de la solidarité Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 :

Le mardi 08 mars 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

SEXposer est l’aboutissement du projet PhotoVoice : Une fenêtre sur les droits sexuels et affectifs des femmes. “L’objectif de ce projet est de soutenir des femmes issues de l’immigration à faire respecter leurs droits grâce à la méthodologie PhotoVoice, une recherche-action participative et une méthode d’empouvoirement basée sur l’utilisation de la photographie comme outil de communication et de changement social. En France, sept femmes originaires d’Afrique de l’Ouest ont participé à quatre ateliers de sensibilisation aux questions relatives aux droits et santé sexuels et reproductifs et les former à la Photo-Oration. Elles ont ensuite décidé elles-mêmes des thèmes qu’elles souhaitaient aborder, ont pris leurs propres photos et élaboré les légendes. Elles ont également écrit deux abstracts afin de présenter les principaux défis rencontrés par les femmes, et leurs demandes envers les décideurs politiques.” Vernissage-débat de l’exposition “SEXposer, quand l’intime devient politique”.

Avec l’association FEA (Femme entraide et autonomie) et la participation des ateliers chants adultes, de Frédérique Mathieu et de l’atelier podcast.

Cette exposition sera visible du 1er au 31 mars au CPA Pôle Simon Le Franc. Différentes productions seront réalisées par les ateliers du Pôle sur la thématique des droits des femmes.

Ce vernissage sera suivi d’un buffet A l’occasion du Printemps des femmes et de la solidarité, retrouvez aussi : Stages du 28 février au 4 mars de 14h à 16h

Jeux de rôles (théâtre) > pour les 8-12 ans

Podcast > pour les 10-15 ans Le labo de l’âme sonore, le jeudi 17 mars à 19h

Atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte dans le cadre du Printemps des Poètes

Avec Nen et la Compagnie Pièce Montées Jeux inclusifs et non genrés en famille; le mercredi 16 mars à 16h

Avec le collectif Burning Wxmen Atelier Retrogaming : Genre et jeux vidéos

Le samedi 19 mars de 15h à 17h à partir de 12 ans Les Femmes de Barbe Bleue, de Lisa Guez, au Théâtre de La Villette

le mercredi 30 mars à 20h Inauguration du Garde-manger solidaire de l’association Hop Hop Food autour d’un verre.

Le Garde Manger Solidaire qu’est-ce que c’est ? Il est installé pour favoriser les dons alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien entre particuliers. Il aide à la lutte contre le gaspillage tout en permettant d’aider ceux qui en ont besoin. Vous pouvez désormais sur les horaires d’ouverture du Pôle déposer ou collecter dans notre cafétéria “Chez Simon” des produits de première nécessité.

Plus de renseignements sur l’association Hop Hop Food Réservations sur simonlefranc.goasso.org

Pour tout renseignement : contact@polesimonlefranc.org

Retrouvez des podcast sur cette thématique sur notre soundcloud 4321 radio​ Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc 9, rue Simon Lefranc Paris 75004 Contact : 0144782075 contact@polesimonlefranc.org https://www.facebook.com/polesimonlefranc Art contemporain;Conférence

Date complète :

2022-03-08T19:00:00+01:00_2022-03-08T22:00:00+01:00

Illustration officielle événement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Pôle Simon Lefranc Adresse 9, rue Simon Lefranc Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Pôle Simon Lefranc Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Pôle Simon Lefranc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Printemps des femmes et de la solidarité Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc 2022-03-01 was last modified: by Printemps des femmes et de la solidarité Centre Paris Anim’ Pôle Simon Lefranc Centre Paris Anim' Pôle Simon Lefranc 1 mars 2022 Centre Paris Anim' Pôle Simon Lefranc Paris Paris

Paris Paris