Square Augereau (quartier Cantepau – Albi), le mercredi 8 juin à 14:00

Chaque année, la médiathèque participe au « Printemps des cultures » : trois jours festifs organisés par la Maison de Quartier de Cantepau. Venez nous rencontrer pour un après-midi dynamique et vivifiant autour des livres et des jeux ! En partenariat avec la maison de quartier de Cantepau. _Tout public à partir de 4 ans._

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T17:00:00

