PRINTEMPS DES CRÉATEURS Brouviller, dimanche 24 mars 2024.

PRINTEMPS DES CRÉATEURS Brouviller Moselle

Dimanche

L’AS Brouviller ouvrira les portes de sa toute première édition du Printemps des Créateurs, un événement mettant en lumière le talent de nos artisans locaux et des passionnés du commerce indépendant (V.D.I). Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une journée remplie de découvertes et de convivialité, parfaite pour préparer vos achats de Pâques d’une manière originale et artisanale.

Découvrez une variété de créations uniques, allant du chocolat artisanal au miel savoureux, en passant par les bougies parfumées, la poterie artisanale, les ustensiles de cuisine innovants, les bijoux élégants, les savons parfumés et bien plus encore. Avec une sélection aussi diversifiée, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Notre buvette sera ouverte toute la journée. Ne manquez pas notre spécialité du jour le Pâté Lorrain accompagné d’une salade de fruits en dessert. Assurez-vous de réserver votre repas en avance pour garantir votre part ! Nous aurons également des gâteaux faits maison et du café pour accompagner votre journée.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Salle des fêtes

Brouviller 57635 Moselle Grand Est

