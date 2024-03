Printemps des compétences et métiers à venir Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 23 avril 2024.

Printemps des compétences et métiers à venir 10h-18h. Évènement de clôture de l’Année européenne des compétences en France, pour choisir sa voie professionnelle ou sa reconversion ! 23 et 24 avril Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Pour fêter la clôture de l’Année européenne des compétences en France, Centre Inffo et Universcience/ Cité des métiers co-organisent un événement en entrée libre.

A l’intention des professionnels de la compétence et du grand public, ils mobilisent l’ensemble de leurs partenaires pour donner à voir et découvrir concrètement :

– les compétences attendues pour les métiers de demain

– les compétences des métiers « en tension » qui recrutent aujourd’hui

– des actions inspirantes emblématiques labellisées « Année européenne des compétences »

Un moment fort et participatif pour choisir sa voie professionnelle, sa reconversion, se projeter dans les évolutions de son métier et inventer son futur !

Plus d’informations sur la programmation à venir très bientôt, restez connectés !

