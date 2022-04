Printemps des CLIC à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : “J’ose le smartphone” Salle de l’Olivier Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Catégories d’évènement: Calvados

Envie de découvrir le numérique ? La conférence répondra à vos questions : un smartphone, pour quoi faire ? Quelles utilisations/applications simplifient la vie ? Comment sauvegarder ses photos ? Comment choisir son forfait ? Des stands seront ensuite proposés pour vous orienter, vous aider et nous conseiller. Programme : ———– * 13 h 45 – Accueil * 14 h – Discours d’introduction * 14 h 15 – Conférence « # J’ose le smartphone ! » * 16 h – Stands Partenaires : ————- Département du Calvados (CLIC du Calvados, France services, conseillers numériques du Calvados), Ville de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Ville de Caen, Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du Calvados, Mon assistant Numérique.com, Familink, UNA du Calvados, Résidence Domitys, ASEPT Normandie, association Unis Cité.

Cette conférence suivie d’échanges est proposée par le CLIC de Caen-Couronne dans le cadre du Printemps des CLIC. Pour tout savoir sur le smartphone ! Salle de l’Olivier Mairie, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

