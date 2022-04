Printemps des CLIC à Grainville-Langannerie : “J’ose le smartphone” Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Catégories d’évènement: Calvados

Grainville-Langannerie

Printemps des CLIC à Grainville-Langannerie : “J’ose le smartphone” Salle des fêtes de Grainville-Langannerie, 10 mai 2022, Grainville-Langannerie. Printemps des CLIC à Grainville-Langannerie : “J’ose le smartphone”

Salle des fêtes de Grainville-Langannerie, le mardi 10 mai à 13:45

Envie de découvrir le numérique ? La conférence répondra à vos questions : un smartphone, pour quoi faire ? Quelles utilisations/applications simplifient la vie ? Comment sauvegarder ses photos ? Comment choisir son forfait ? Des stands seront ensuite proposés pour vous orienter, vous aider et nous conseiller. Programme : ———– * 13 h 45 – Accueil * 14 h – Discours d’introduction * 14 h 15 – Conférence « # J’ose le smartphone ! » * 16 h – Stands Partenaires : ————- Département du Calvados (CLIC du Calvados, France services, conseillers numériques du Calvados), Ville de Grainville-Langannerie, Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du Calvados, Mon assistant Numérique.com, Maison de Protection des Familles, Familink, Médiathèque, EPN, associations diverses…

Renseignement/information auprès du CLIC de Falaise

Cette conférence suivie d’échanges est proposée par le CLIC de Falaise dans le cadre du Printemps des CLIC. Pour tout savoir sur le smartphone ! Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Rue de Lapford 14190 Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T13:45:00 2022-05-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Grainville-Langannerie Autres Lieu Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Adresse Rue de Lapford 14190 Grainville-Langannerie Ville Grainville-Langannerie lieuville Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Departement Calvados

Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grainville-langannerie/

Printemps des CLIC à Grainville-Langannerie : “J’ose le smartphone” Salle des fêtes de Grainville-Langannerie 2022-05-10 was last modified: by Printemps des CLIC à Grainville-Langannerie : “J’ose le smartphone” Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Salle des fêtes de Grainville-Langannerie 10 mai 2022 Grainville-Langannerie Salle des fêtes de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie

Grainville-Langannerie Calvados