[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite Guidée du Cimetière de Rue Pétillon Cimetière Rue Pétillon, 21 mai 2022, Fleurbaix.

[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite Guidée du Cimetière de Rue Pétillon

Cimetière Rue Pétillon, le samedi 21 mai à 11:00

Le cimetière de Rue Pétillon a été construit dans les années 20, après la Première Guerre Mondiale, et rassemble à lui seul plus de 1000 tombes. Munis de drapeaux et d’emblèmes, accompagnés d’un guide, devinez les nationalités différentes des soldats reposant dans ce cimetière et apprenez-en plus sur leur parcours jusque la France. Vous découvrirez aussi les différentes batailles qui ont eu lieu sur le front des Weppes.

Sur inscription, au tarif de 2€50

Découvrez les différentes nationalités et les histoires des soldats du cimetière de Rue Pétillon

Cimetière Rue Pétillon 1 rue du Pétillon 62840 Fleurbaix Fleurbaix Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T12:00:00