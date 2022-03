[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite guidée du cimetière de Pheasant Wood Cimetière militaire de Pheasant Wood Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

le samedi 21 mai à 15:00

Le cimetière militaire de Pheasant Wood à Fromelles est le tout dernier cimetière construit par la Commission des tombes de guerres britanniques (CWGC). Il a été conçu suite à une importante découverte archéologique en 2009 : à Fromelles des fosses communes contenant les corps de 250 soldats ont été mises au jour. Une longue enquête scientifique (encore en cours aujourd’hui) a permis d’identifier 166 de ses 250 soldats. Ils reposent tous aujourd’hui sous des stèles individuelles dans ce cimetière conçu pour les accueillir et inauguré en 2010. À l’occasion du Printemps des Cimetières, un.e guide du musée vous emmènera ensuite découvrir ce cimetière récent qui répond aux codes de constructions de l’après-guerre et vous permettra d’en apprendre davantage sur ces soldats venus du bout du monde qui y reposent.

2€50 ; Sur réservation dans la limite des places disponibles

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:00:00

