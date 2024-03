Printemps des Cimetières* Visite du cimetière de Saint-Léonard-de-Noblat patrimoine et revégétalisation Monument aux morts Saint-Léonard-de-Noblat, dimanche 26 mai 2024.

Printemps des Cimetières* Visite du cimetière de Saint-Léonard-de-Noblat patrimoine et revégétalisation Monument aux morts Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous révèlera le patrimoine, parfois inattendu, du cimetière ancien monuments funéraires remarquables, plaques en porcelaine aux décors soignés, histoire des grands hommes qui y reposent… Avec un élu de la mairie de Saint-Léonard, l’enjeu contemporain de la re végétalisation des cimetières sera abordé les nouvelles techniques employées, la valeur esthétique et paysagère, ainsi que des exemples de cimetières locaux ayant déjà franchi le pas. Une visite dans le respect de ce lieu de recueillement, à la croisée des enjeux historiques et contemporains.

* Le Printemps des cimetières est un événement national organisé chaque année en mai, à l’initiative de l’association Patrimoine Aurhalpin (fédération régionale des acteurs du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes). www.patrimoineaurhalpin.org .

Monument aux morts Cimetière

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

