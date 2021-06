La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Printemps des cimetières – Visite commentée La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray

Printemps des cimetières – Visite commentée La Mothe-Saint-Héray, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Mothe-Saint-Héray. Printemps des cimetières – Visite commentée 2021-07-10 14:30:00 – 2021-07-10 16:30:00

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres Printemps des cimetières – visite commentée L’Histoire et les histoires de nos cimetières. La vie de Jacques Gibaud, pasteur du « désert ».

L’architecture funéraire protestante. Visite commentée par l’association de sauvegarde des

cimetières familiaux protestants Gratuit Cimetière sud, 76 rue des sangles

accès parking par RD737

de 14h30 à 16h30

ASCFP : Association pour la sauvegarde

des cimetières familiaux protestants

Tél. : 06 88 56 13 88

