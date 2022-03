[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite à vélo des sites de Mémoire liés à la Bataille de Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles, 22 mai 2022, Fromelles.

Musée de la Bataille de Fromelles, le dimanche 22 mai à 14:00

La Bataille de Fromelles est une bataille qui a marqué son territoire et aussi l’Australie. Les 19 au 20 juillet 1916, les australiens et les britanniques lancent une offenssive contre les troupes Allemandes, dans le but de faire diversion et soulager les troupes en souffrance sur le front en Somme. La bataille, pour de nombreuses raisons, est un échec. Après 22 heures, elle prend fin, faisant plus de 8500 victimes (tués, blessés, prisonniers et protés disparus) dont près de 5500 sont australiens. En 2009 suite à des recherches d’archives, des fosses communes contenant les corps de 250 soldats australiens et britanniques morts pendant la bataille sont mises au jour. Une enquête scientifique sans précédent (et toujours en cours) a permis d’identifier 166 de ces 250 soldats. Cet évènement archéologique hors du commun remet en lumière cette bataille de la Première Guerre Mondiale. À l’occasion du Printemps des Cimetières, pendant deux heures, un.e guide du musée vous emmène pour un parcours à vélo sur les sites de Mémoire et sites funéraires liés à la bataille de Fromelles afin de découvrir les particularités de cet évènements et de parler de ces hommes du bout du monde venus se battre en France.

Déplacement en vélo (les vélos ne sont pas fournis par le musée). Sur réservation dans la limite des places disponibles. 2€50. Lieu de départ : Musée de la Bataille de Fromelles

Parcours à vélo sur les sites de Mémoire et sites funéraires de la Bataille de Fromelles

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville 59249 Fromelles Fromelles Nord



