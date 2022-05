Printemps des cimetières – Nécropole Nationale des Glières La Balme-de-Thuy La Balme-de-Thuy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Balme-de-Thuy

Printemps des cimetières – Nécropole Nationale des Glières La Balme-de-Thuy, 22 mai 2022, La Balme-de-Thuy. Printemps des cimetières – Nécropole Nationale des Glières Route de Thônes Lieu-dit Morette La Balme-de-Thuy

2022-05-22 – 2022-05-22 Route de Thônes Lieu-dit Morette

La Balme-de-Thuy Haute-Savoie La Balme-de-Thuy A l’occasion du Printemps des Cimetières, venez découvrir des documents d’archives inédits ainsi que des anecdotes méconnues sur l’histoire de ce haut lieu de la mémoire nationale. L’occasion de participer à une visite guidée en famille ! reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr +33 4 50 33 49 50 https://experience.hautesavoie.fr/ Route de Thônes Lieu-dit Morette La Balme-de-Thuy

dernière mise à jour : 2022-04-29 par Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, La Balme-de-Thuy Autres Lieu La Balme-de-Thuy Adresse Route de Thônes Lieu-dit Morette Ville La Balme-de-Thuy lieuville Route de Thônes Lieu-dit Morette La Balme-de-Thuy Departement Haute-Savoie

La Balme-de-Thuy La Balme-de-Thuy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-balme-de-thuy/

Printemps des cimetières – Nécropole Nationale des Glières La Balme-de-Thuy 2022-05-22 was last modified: by Printemps des cimetières – Nécropole Nationale des Glières La Balme-de-Thuy La Balme-de-Thuy 22 mai 2022 Haute-Savoie La Balme-de-Thuy

La Balme-de-Thuy Haute-Savoie