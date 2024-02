PRINTEMPS DES CIMETIÈRES , « LES FEMMES QUI REPOSENT DANS LES CIMETIÈRES » Fontenay-le-Comte, samedi 25 mai 2024.

Sur les traces des femmes illustres de notre ville

Rendez-vous à 15h30, à l’entrée du cimetière, pour une visite sur les filles de l’Union Chrétienne, couvent fondé en 1680 à Fontenay le Comte. Les religieuses s’occupaient historiquement de l’enseignement des filles de bonnes familles puis, à partir des lois sur la laïcité, la congrégation devint un établissement de soins. Plusieurs dizaines de religieuses reposent aujourd’hui à Notre Dame.

Rendez-vous à 17h00, à l’entrée du cimetière , afin d’évoquer les femmes de la famille Allix. Elles ne sont pas très connues, ou oubliées de l’histoire, et pourtant, à travers leurs actions et métiers, elles ont rayonné dans le domaine des arts, de l’éducation et de la littérature…

Durée 30 à 45 minutes.

Visites gratuites.

Inscriptions à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, au 02 51 69 44 99 ou tourisme@vendeegrandsud.fr .

Début : 2024-05-25 15:30:00

fin : 2024-05-25

rue Benjamin Fillon

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

