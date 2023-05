Printemps des cimetières au cimetière Saint-Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris Catégories d’Évènement: île de France

Retrouvez les évènements du cimetière Saint-Vincent organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023. Visite guidée LE CIMETIÈRE SAINT-VINCENT De 10 h 30 à 12 h Proposée par Emmanuelle Arnauld du Service des cimetières de la Ville de Paris. Nombre de participants limité à 25 personnes. Point de rencontre à l’entrée du cimetière 6 rue Lucien-Gaulard, Paris 18e Ⓜ⑫ Lamarck – Caulaincourt Cimetière de Saint-Vincent 6, rue Lucien-Gaulard 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

