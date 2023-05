Printemps des cimetières au cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry, 14 mai 2023, Ivry-sur-Seine.

Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière parisien d’Ivry organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Animation ornithologique

STAND DE LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)

De 9 h à 17 h

Tout au long de la journée, vous pourrez vous informer sur la biodiversité, la faune et la flore qui peuplent les cimetières, et découvrir une exposition de photographies.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

44 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine

Ⓜ⑦ Chatillon Montrouge ou Ⓜ④ Mairie de Montrouge

Bus 68, 128 ou 323

Sorties découvertes

De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h

Proposées par des animateurs bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Île-de-France.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

FAUNE MILIEUX

ou découvrir la faune et la biodiversité du cimetière.

FLORE MILIEUX

ou observer les plantes qui peuplent le cimetière.

Visite guidée

LES ARBRES DU CIMETIÈRE À DÉCOUVRIR

De 11 h à 12 h 30

Animation réalisée par la Ville de Paris. Partez à la découverte de la soixantaine d’espèces d’arbres du cimetière. Vous serez sensibilisés également aux techniques de surveillance sanitaire de ce patrimoine arboré.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

Balades

Deux séances de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 16 h 30

DISCUSSIONS ET QUIZ AUTOUR DES ABEILLES SAUVAGES ET DES ABEILLES À MIEL

Jusqu’au rucher jardin sauvage, suivie d’une visite du rucher jardin.

De 9 h à 17 h

RENCONTREZ LES AGENTS QUI ŒUVRENT CHAQUE JOUR DANS LE CIMETIÈRE

Les équipes du cimetière de la conservation, de la surveillance, de l’entretien des espaces verts et du fossoyage accueilleront les visiteurs. Café de bienvenue et jeu organisé par l’équipe de la surveillance et de la conservation pour mieux connaître la législation funéraire, la police des cimetières et des funérailles et la gestion du cimetière.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

Visites guidées

LE CIMETIÈRE PARISIEN D’IVRY EST UN LIEU DE MÉMOIRE DES FUSILLÉS DU MONT-VALÉRIEN

De 14 h à 15 h 30

Organisée par le Mémorial du Mont-Valérien-0ncvg.

VISITE HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DU CIMETIÈRE D’IVRY

À 15 h 30

Avec parcours fléché, proposée par la Ville de Paris.

Pour ces deux visites, rendez-vous au cimetière Ancien, 32 avenue de Verdun

Cimetière parisien d’Ivry 44, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine

Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

Frédéric Combeau