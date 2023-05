Printemps des cimetières au cimetière parisien de Thiais Cimetière parisien de Thiais, 14 mai 2023, Thiais.

Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière parisien de Thiais organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Animation

En parler ne fait pas mourir

De 11 h à 17 h 30

Animation proposée par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

Visites guidées



FAUNE ET FLORE

À 9 h

Promenade proposée par Stanilas Gallen, bénévole de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Durée annoncée de 2 h à 3 h

Nombre de participants limité à 30 personnes.

LES OISEAUX DU CIMETIÈRE

De 11 h à 17 h 30

Animation proposée par la Ville de Paris.

LES ARBRES DU CIMETIÈRE

De 11 h à 12 h 30

Promenade proposée par la Ville de Paris dans le cimetière parisien de Thiais à la découverte des principales essences d’arbres.

Animation

LES MÉTIERS DU CIMETIÈRE

De 11 h à 17 h 30

Proposée par la Ville de Paris : un stand pour découvrir et comprendre le fonctionnement du cimetière et rencontrer les agents qui, toute l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le cimetière, et accueillent les usagers.

Exposition

PHOTOS DE LA BIODIVERSITÉ DES CIMETIÈRES

De 10 h à 17 h 30

Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.

Création participative

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ

De 11 h à 17 h 30

Réalisation d’une fresque sur le thème de la biodiversité du cimetière avec l’association Humo Sapiens.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

261 route de Fontainebleau, 94320 Thiais

Ⓜ⑦ Villejuif–Louis-Aragon ou Ⓣ⑦ Auguste-Perret

Cimetière parisien de Thiais 261, route de Fontainebleau 94320 Thiais

Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

Frédéric Combeau