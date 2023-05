Printemps des cimetières au cimetière du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière du Père-Lachaise organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Compte tenu de la superficie du cimetière (43 hectares), les animations vous sont proposées à partir de deux portes du cimetière :

– par la porte principale boulevard de Ménilmontant (en face de la rue de la Roquette) aux métros Philippe-Auguste (ligne ②) ou Père-Lachaise (lignes ② et ③) ou Bus 61, 69 ou 71 (Roquette-Père Lachaise);

– par la porte Gambetta du côté de la place Gambetta, au métro Gambetta

Animation pédagogique

CONSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE FUNÉRAIRE PARISIEN

De 10 h à 17 h 30

Proposée par la Ville de Paris : stand pour découvrir le rôle de la cellule patrimoine et du centre de documentation des cimetières parisiens.

Deux expositions photographiques

de 10 h à 17 h 30

LA BIODIVERSITÉ AU PÈRE-LACHAISE

Renards, fouines, rouges-gorges… Découvrez les animaux qui vivent au Père-Lachaise à travers une série de photos prises par le conservateur du cimetière.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

QUELQUES LARMES D’AMOUR POUR CEUX QUI SE SONT TUS

Proposée par André Chabot de l’association La Mémoire Nécropolitaine.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

Chœur et chant lyrique

HOMMAGE MUSICAL

De 14 h 30 à 16 h 30

Proposé par le Conservatoire Georges-Bizet (Paris 20e). Déambulation en 5 étapes devant les sépultures de chanteurs, compositeurs et musiciens qui reposent au Père-Lachaise.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

Les visites commentées

À 9 h 30

FAUNE ET FLORE AU PÈRE-LACHAISE

Promenade proposée par Patrick Suiro de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Nombre de participants limité à 30 personnes.

Réservation obligatoire par SMS uniquement (06.43.93.93.53).

Durée annoncée : de 2 à 3 h.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

À 10 h 30 et 15 h

LES PERSONNALITÉS LGBT+

Proposée par Blanche Cardoner et Sirine Dutot, historiennes de l’art au Service des cimetières de la Ville de Paris.

Nombre de participants limité à 25 personnes.

Durée annoncée : 2 h.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

Quatre visites

Proposées par l’association des Ami(e)s et Passionné(e)s du Père-Lachaise (APPL).

De 10 h 30 à 12 h

ANIMAUX ET FUNÉRAIRE

De 14 h à 15 h 30 (pour les 3)

– FEMMES PIONNIÈRES

– SCULPTEURS DU 20e SIÈCLE

– 200 ANS D’ART ET D’HISTOIRE

Nombre de participants limité à 20 personnes.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

De 14 h 30 à 16 h 30

BALADE FÉMINISTE

Proposée par Camille Paix, autrice du livre Mère Lachaise, 100 portraits pour déterrer le matrimoine funéraire.

Nombre de participants limité à 30 personnes.

Rendez-vous à la porte principale boulevard de Ménilmontant

De 11 h à 12 h 30

FAUNE ET FLORES SAUVAGES ET MÉTHODE DE GESTION

Visite naturaliste proposée par Nicolas Robin, référent biodiversité du Service des Cimetières de la Ville de Paris.

Nombre de participants limité à 20 personnes.

Rendez-vous à l’entrée principale boulevard de Ménilmontant

Animations pédagogiques

LES MÉTIERS DU PÈRE-LACHAISE

De 11 h 30 à 17 h 30

Proposée par la Ville de Paris : un stand pour découvrir et comprendre le fonctionnement du cimetière et rencontrer les agents qui, toute l’année, entretiennent, fleurissent, surveillent le cimetière, et accueillent les usagers.

Rendez-vous à quelques mètres de la porte Gambetta

Spectacle vivant

3 Séances à 11 h, 14 h et 16 h

HOMMAGE À SARAH BERNHARDT

Proposé par la compagnie Les Traversées. Venez découvrir le parcours artistique féministe de Sarah Bernhardt. À travers une quête intime et universelle, des symboles funéraires et des surprises ponctueront cette traversée théâtralisée. Durée : 30 minutes.

Rendez-vous à quelques mètres de la porte Gambetta

3 séances à 11 h 45, 14 h 45 et 16 h 45

FRANÇOIS AIMABLE FOUGERET : DE LA COMMUNE DE PARIS AU BAGNE, MÉMOIRE FAMILIALE D’UN PARISIEN

Proposé par la compagnie Les Rivages. Dans un monologue, redécouvrez les événements de la Commune de Paris à travers les yeux d’un habitant et les conséquences sur sa vie et celle de sa descendance. Durée : 45 minutes environ.

Entrée par la porte Gambetta et rendez-vous près du Mur des Fédérés

Théâtre

2 séances à 11 h et 11 h 30

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES PAR LA JEUNE TROUPE DE LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL

Trois comédiennes et trois comédiens de moins de 30 ans partagent la vie de « La Colline – théâtre national », dirigé par Wajdi Mouawad, pendant dix mois en immersion au cœur du théâtre et alentour. Les six membres de la Jeune Troupe tisseront d’un espace à l’autre, avec des écrits d’auteurs contemporains ou non, une ode à la nature et un hommage aux femmes et anonymes de La Commune.

Entrée par la porte Gambetta et rendez-vous près du Mur des Fédérés

11 h

HOMMAGE AUX FEMMES ET ANONYMES DE LA COMMUNE

Durée : 20 minutes.

Entrée par la porte Gambetta et rendez-vous près du Mur des Fédérés

11 h 30

ODE A LA NATURE

Durée : 20 minutes

Entrée par la porte Gambetta et rendez-vous sur la demi-lune du chemin de la Guérite, au pied de l’escalier de la 36e division.

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

