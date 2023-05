Printemps des cimetières au cimetière du Montparnasse Cimetière du Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Retrouvez les évènements du cimetière du Montparnasse organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023. Animation En parler ne fait pas mourir De 10 h à 17 h Vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! Animation Zéro phyto, comprendre l’entretien des cimetières De 10h à 17h Depuis 2015, la Ville de Paris a arrêté d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des cimetières. Un stand pour découvrir et comprendre les nouvelles méthodes d’entretien des cimetières, plus respectueuses de la biodiversité. Visite commentée Le cinéma au Montparnasse Deux séances de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h Le cimetière vu par son gardien : découvrez le cimetière du Montparnasse à travers les yeux d’un gardien passionné de cinéma, mais pas seulement. Visite commentée Femmes célèbres du Montparnasse Deux séances de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 Une agente du cimetière propose une déambulation pour mettre à l’honneur certaines personnalités féminines inhumées au Montparnasse. Danse Dedicato, quelques petits solos Deux séances de 11 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 14 h 30 Par l’association l’Aquilone Animation Symboles funéraires, photos et tombeaux De 14 h à 16 h Par le photographe Vinicius Barros Visite guidée Mettre les femmes sur le devant de la scène De 14 h 30 à 16 h 30 Proposée par l’association Les Aliennes : sensibiliser à la place des femmes dans la culture et mettre en valeur le matrimoine funéraire des cimetières parisiens. Groupe de 20 personnes. Inscriptions obligatoire par mail : hello@lesaliennes.org Visite commentée La dernière demeure de l’architecte De 15 h à 17 h Promenade autour de la symbolique funéraire à travers l’exemple de tombes d’architectes, proposée par Arnaud Schoonheere, chef de la Cellule Patrimoine au Service des cimetières de la Ville de Paris. Rendez-vous sur place – groupe de 25 personnes maximum par ordre d’arrivée. Théâtre Le rendez-vous du 18 mars 1871 De 15 h à 15 h 45 Pièce proposée par l’association Les Amies et Amis de la Commune de Paris Point de rencontre à l’entrée du cimetière 3 boulevard Edgar-Quinet Paris 14e Ⓜ④⑥ Raspail et Edgar-Quinet Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

