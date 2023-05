Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Printemps des cimetières au cimetière des Batignolles Cimetière des Batignolles, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

Retrouvez les évènements du cimetière des Batignolles organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023. Trois visites guidées Le matrimoine funéraire du cimetière De 10 h 30 à 12 h Par l’association Les Aliennes qui propose d’appréhender le matrimoine funéraire à travers des biographies de femmes : de Marguerite Durand, journaliste pour La Fronde, à Toyen, peintresse surréaliste, ou encore Jane Margyl, cantatrice et bien d’autres encore. Venez déambuler dans ce cimetière parisien méconnu et changer les représentations des femmes dans la société grâce à la culture. Groupe de 20 personnes. Inscriptions obligatoire par mail : hello@lesaliennes.org Les personnalités militaires et politiques du cimetière De 11 h à 12 h 30 Proposée par l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e en partenariat avec Le Souvenir Français du 17e. Inscription sur place dans la limite des places disponibles Les personnalités et tombes singulières du cimetière De 15 h à 16 h 30 Proposée par l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e en partenariat avec Le Souvenir Français du 17e. Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Point de rencontre à l’entrée du cimetière 8 rue Saint-Just, Paris 17e Ⓜ⑬ Porte-de-Clichy Cimetière des Batignolles 8, rue Saint-Just 75017 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

