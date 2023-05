Printemps des cimetières au cimetière de Saint-Ouen Cimetière parisien de Saint-Ouen, 14 mai 2023, Saint-Ouen.

Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière de Saint-Ouen organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Animation

En parler ne fait pas mourir

De 10 h à 16 h 00

Proposés par les agents de la Ville de Paris.

Vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

Visite guidée

À 14 h

Proposée par l’Office de Tourisme de Plaine Commune

À la découverte de l’histoire du cimetière, ses personnalités et sépultures les plus remarquables, dans un cadre bucolique et verdoyant. Durée : 1 h 30 – 2 h

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

69 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen

Ⓜ④ Porte-de-Clignancourt et ⑬ Mairie de Saint-Ouen

Cimetière parisien de Saint-Ouen 69, avenue Michelet 93400 Saint-Ouen

Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

