Printemps des cimetières au cimetière de Pantin

Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière de Pantin organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Animation

En parler ne fait pas mourir

De 11 h à 16 h 30

Animation proposée par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

Exposition

LA BIODIVERSITÉ DES CIMETIÈRES

De 11 h à 17 h 30

Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville.

Exposition

LA FAUNE DU CIMETIÈRE MAIS PAS QUE !

De 10 h à 17 h 30

Photographies de Marie-Manuela Girardot de la faune du cimetière essentiellement mais aussi de l’ensemble du site par une artiste passionnée.

Visite guidée

AUTOUR DE LA MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE ET L’IMMIGRATION NORD-AFRICAINE DANS LE CIMETIÈRE

De 10 h à 11 h 30

Proposée par l’association Dalala : présentation de la thématique et son contexte dans le cimetière de Pantin, spécificités du carré Israélite et découverte de la vie et de l’œuvre des artistes Reinette l’Oranaise et Lili Labassi.

Inscription préalable à association.dalala@gmail.com.

Visite guidée

LA BIODIVERSITÉ ET LA NATURE À PANTIN À TRAVERS UNE BALADE PHOTOGRAPHIQUE

3 séances de 1 h 30 chacune à 10 h, 14 h et 15 h 30

Proposé par la Ville de Paris. Les cimetières parisiens implantés extramuros sont des réserves de biodiversité souvent insoupçonnées : découvrez cette faune et cette flore en compagnie d’un agent passionné par son lieu de travail et féru de photographie.

Inscription préalable à deve-cimetiereparisiendepantin-public@paris.fr ou sur place le jour même, dans la limite de 20 personnes par groupe ; matériel photographique non fourni.

En cas de forte pluie, la visite sera annulée.

Atelier de céramique

CRÉATION DE COMPOSITIONS ORNEMENTALES EN CÉRAMIQUE

De 11 h à 14 h

Cet atelier animé par Héléne Barrier s’adresse aux petits comme aux grands. Réalisation de fleurs en céramiques qui sèchent à l’air libre et peintes à la main. Le matériel est fourni par l’animatrice.

Pas d’inscription préalable.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière

164 avenue Jean-Jaurès, 93 500 Pantin

Ⓜ⑦ Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins

Cimetière parisien de Pantin 164, avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin

Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

