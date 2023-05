Printemps des cimetières au cimetière de Charonne Cimetière de Charonne Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Printemps des cimetières au cimetière de Charonne Cimetière de Charonne, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière de Charonne organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023. Poésie PARCOURS EN POÉSIE, DE ROUSSEAU À RIVA 3 séances de 11 h à 12 h, de 13 h à 14 h, de 15 h à 16 h Proposé par l’association La Comédie des Anges. Point de rencontre à l’entrée du cimetière 119 rue de Bagnolet, Paris 20e Ⓜ Porte de Bagnolet Cimetière de Charonne 119, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

Jean-Pierre Viguiè Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cimetière de Charonne Adresse 119, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cimetière de Charonne Paris

Cimetière de Charonne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Printemps des cimetières au cimetière de Charonne Cimetière de Charonne 2023-05-14 was last modified: by Printemps des cimetières au cimetière de Charonne Cimetière de Charonne Cimetière de Charonne 14 mai 2023 Cimetière de Charonne Paris Paris

Paris Paris