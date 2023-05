Printemps des cimetières au cimetière de Belleville Cimetière de Belleville, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière de Belleville organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023.

Performance

À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE DE BELLEVILLE

Deux séances de 15 h à 15 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 15

Performance chorégraphique et musicale proposée par l’Atelier Saint-Martin qui fait revivre à travers le chant et la danse les petites et grandes histoires du cimetière.

Point de rencontre à l’entrée du cimetière

40 rue du Télégraphe, Paris 20e

Ⓜ Télégraphe

Cimetière de Belleville 40, rue du Télégraphe 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

Jean-Pierre Viguié Cimetière de Belleville