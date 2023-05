Printemps des cimetières au cimetière de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

île de France Printemps des cimetières au cimetière de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux, 14 mai 2023, Bagneux. Le dimanche 14 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Retrouvez les évènements du cimetière de Bagneux organisés à l’occasion du Printemps des cimetières de Paris 2023. Balade À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX (Passereaux et rapaces) ET DES ORCHIDÉES De 9 h à 11 h Proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux. Animation En parler ne fait pas mourir De 11 h à 17 h 30 Animation proposée par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! Exposition LA BIODIVERSITÉ DES CIMETIÈRES De 9 h à 17 h 30 Proposée par la Ville de Paris, faisant la part belle aux talents de photographe de certains agents des cimetières, et surtout à cette vie sauvage insoupçonnée que l’on retrouve dans ces lieux de verdure au cœur de la ville. Déambulation contée DANS LES ALLÉES DU CIMETIÈRE De 14 h à 17 h Par la compagnie Star Théâtre : performance théâtrale autour d’un « parapluie chapiteau », un comédien jouant pendant 3 à 5 minutes pour trois à sept personnes. La déambulation dans le cimetière offre un regard poétique, avec un texte d’Albert Cohen sur le thème de la mort et de la symbolique funéraire. Rendez-vous à l’entrée du cimetière 45 avenue Marx-Dormoy, 92220 Bagneux Ⓜ⑬ Chatillon-Montrouge ou Ⓜ④ Mairie-de-Montrouge Bus 68, 128 ou 323 Cimetière parisien de Bagneux 45, avenue Marx-Dormoy 92220 Bagneux Contact : https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941

Sonia Yassa Détails Catégories d’Évènement: Bagneux, île de France Autres Lieu Cimetière parisien de Bagneux Adresse 45, avenue Marx-Dormoy Ville Bagneux Departement Paris Lieu Ville Cimetière parisien de Bagneux Bagneux

Cimetière parisien de Bagneux Bagneux Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/

Printemps des cimetières au cimetière de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux 2023-05-14 was last modified: by Printemps des cimetières au cimetière de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Cimetière parisien de Bagneux 14 mai 2023 Bagneux Cimetière parisien de Bagneux Bagneux

Bagneux Paris