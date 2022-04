Printemps des cartes “Quand un plan nous raconte des histoires” office du tourisme Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Printemps des cartes “Quand un plan nous raconte des histoires” office du tourisme, 22 mai 2022, Montmorillon. Printemps des cartes “Quand un plan nous raconte des histoires”

office du tourisme, le dimanche 22 mai à 15:00 gratuit

Visite accompagnée office du tourisme Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu office du tourisme Adresse Montmorillon Ville Montmorillon lieuville office du tourisme Montmorillon Departement Vienne

office du tourisme Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Printemps des cartes “Quand un plan nous raconte des histoires” office du tourisme 2022-05-22 was last modified: by Printemps des cartes “Quand un plan nous raconte des histoires” office du tourisme office du tourisme 22 mai 2022 Montmorillon office du tourisme Montmorillon

Montmorillon Vienne